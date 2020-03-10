Знаменитый американский актёр вместе со своей женой заболел COVID-2019

Актер, сыгравший главную роль в известном фильме "Форрест Гамп" заболел коронавирусом COVID-19

Том Хэнкс сообщил, что вместе с женой прошел в Австралии обследования и узнал, что их семья больна коронавирусом.

"Мы чувствовали себя немного уставшими, как будто у нас простуда, тело болело. У Риты (Жена актера - ред) был озноб, который приходил и уходил и небольшая температура. Чтобы правильно играть, как сейчас нужно в мире, мы прошли тестирование на коронавирус и оказались положительными.

Что делать дальше? У врачей есть протоколы лечения, которые необходимо соблюдать. Наша семья будет на карантине столько, сколько нужно для безопасности окружающих. Не намного больше, чем однодневный подход?".