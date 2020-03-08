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События Сегодня, 12:2461
Игрок НБА после насмешек над коронавирусом тяжело им заболел

Национальная баскетбольная ассоциация США (НБА) приостановила сезон из-за коронавируса, обнаруженного у игрока "Юты" Руди Гобер. Ранее французский баскетболист смеялся над вирусом и паникой вокруг него.

 

Об этом информирует издание The Athletic.
В четверг, 12 марта, перед началом игры между "Оклахомой" и "Ютой" стало известно, что игрок последних, француз Руди Гобер инфицирован коронавирусом. Несмотря на то, что баскетболист не пришел на поединок, его решили не проводить. Позже руководства НБА приняло решение приостановить чемпионат, начиная с сегодняшнего дня.
Стоит отметить, что несколько дней назад на пресс-конференции Гобер демонстративно потрогал все микрофоны, таким образом показывая, что он не боится заразиться коронавирусом, а паника вокруг вируса является раздутой.

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Теги: news, новости, Украина, Баскетболист, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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