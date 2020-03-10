Ограничение прав и запрет передвижения: в Минздраве не исключают более жестких мер на карантине

Ляшко отметил, что меры усилят, если будут зафиксированы случаи распространения на определенной административной территории.

В Минздраве не исключают более жестких мер на карантине из-за коронавируса, в частности ограничение прав и запрет передвижения. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

"Если будут фиксироваться дальнейшие случаи болезни. Особенно, если будут зафиксированы случаи распространения на определенной административной территории, меры будут 100% пересмотрены до того, что могут ограничиваться права людей, в том числе запрет передвижения за пределы соответствующей территории", - рассказал он.

Напомним, с 12 марта на три недели, до 3 апреля, в Украине ввели карантин.