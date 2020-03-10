Зеленский лишил смысла жизни артистов КВН

Резидент Comedy Club Гарик Мартиросян в шутку сравнил свои достижения и заслуги президента Украины Владимира Зеленского, который тоже начинал путь в КВН.



"Владимир Зеленский лишил смысла жизни всех кавээнщиков. Как-то ко мне приходят Руслан Белый и Тимур Каргинов и говорят: "Давай тебе сделаем стендап-концерт". Я такой радостный соглашаюсь. <…> И в этот момент по телевизору говорят, что Зеленский выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины", — рассказал он в шоу "Просто о сложном с Софико Шеварднадзе" в Яндекс.Эфире.

По его словам, все его проблемы мгновенно превратились в микроскопические.

Мартиросян играл в команде КВН "Новые армяне" с 1993 по 2002 год. Зеленский выступал за команды "Молодой Кривой Рог", "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал" с 1996 по 2003 год.