Найден секретный ангар с заброшенными прототипами автомобилей ГАЗ

В секретном ангаре, который расположен на территории завода ГАЗ в Нижнем Новгороде обнаружили экспериментальные прототипы автомобилей.

Все машины заброшены, покрыты пылью и никак не обслуживаются.

Фотографии уникальных автомобилей опубликовал на своей странице пользователь Яндекс.Дзена под ником Джипер. Как пишет автор, в ангаре Управления конструкторский и экспериментальных работ годами пылились десятки опытных экземпляров конца 90-х — начала 2000-х годов.

В ангаре обнаружили ГАЗ-3106 II, который был полностью готов к запуску в серийное производство в 2005-2006 году. Многие полагают, что если бы завод все же решился на выпуск автомобиля, сейчас он бы мог составить серьезную конкуренцию UAZ Patriot.

Недалеко от него стоит полноприводный пикап ГАЗ «Атаман», который впервые показали публику в 1996 году, а также второе поколение прототипа «Атаман» с индексом II. Рядом расположился седан ГАЗ 3115, ставший последней попыткой Горьковского завода построить легковой автомобиль своими силами.

Кроме того, на складе обнаружили компактный трехдверный внедорожник ГАЗ 3120 «Комбат», который по современным меркам мог бы побороться за покупателей с Jeep Wrangler. Позади него стоит еще один необычный автомобиль — полноприводный седан ГАЗ 3104, представленный в 1998 году.

Еще одним необычным экземпляром является полноценный тяжелый внедорожник «Тигр-2», который получил индекс 3221. Он задумывался как многотонный автомобиль с возможностью бронирования, способный побороться с Hummer H2.

Также в планах у отечественного производителя был и собственный «каблук» — ГАЗ 2332 CityVan, построенный на базе «Волги». Но в серию эта модель, как и все остальные, так и не пошла.









