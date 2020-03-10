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События Сегодня, 20:0827
Ещё два украинца заболели COVID-2019

В Министерстве здравоохранения Украины подтвердили два новых случая заражения коронавирусом.

 

Они зафиксированы в Житомирской и Черновицкой областях.
Об этом сообщает официальный Telegram-канал министерства "Коронавирус_инфо".
Одной больной оказалась женщина пенсионного возраста из Житомирской области. Второй - мужчина из Черновицкой области, чья жена находилась в Италии в течение последних 14 дней.
Оба пациента изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, врачи выясняют всех, кто с ними контактировал.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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