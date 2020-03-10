Президент Бразилии тяжело болен COVID-2019

Ряд бразильских и аргентинских СМИ, в частности Politico.mx и Nexofin, сообщили, что президент Бразилии Жаир Болсонару сдал положительный тест на коронавирус.

Затем издания исправили эту информацию, указав, что он только проходит исследование.

Ранее в окружении президента Бразилии нашли заразившегося коронавирусом — инфекцию выявили у главы специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена.

Известно, что они с президентом Жаиром Болсонару в минувшие выходные посещали США, где проводили встречу с американским президентом Дональдом Трампом. Симптомы заболевания у Вайнгартена появились после посещения штаб-квартиры Южного командования вооруженными силами США в Майами. В связи с этим президент Бразилии был помещен под наблюдение.

Изначально в тексте новости «Ленты.ру »со ссылкой на зарубежные СМИ содержалось утверждалось, что Болсонару заразился коронавирусом. Эта информация не нашла подтверждения, в связи с чем редакция изменила заголовок новости. Приносим свои извинения читателям.