 

Правительство одной из китайских провинций заявило, что мужчины после перенесённого COVID-2019 становятся бесплодными, с повреждения тонкой кишки, почек, сердца и щитовидной железы.

События Вчера, 22:04100
Правительство одной из китайских провинций заявило, что мужчины после перенесённого COVID-2019 становятся бесплодными, с повреждения тонкой кишки, почек, сердца и щитовидной железы.

В Китае излечившихся от коронавируса мужчин призвали провериться на бесплодие, что напугало пользователей социальных сетей.

Об этом сообщает периодическое издание China Newsweek в Weibo cо ссылкой на удаленное сообщение правительства провинции Хубэй.
В сообщении говорится, что мужчины половозрелого возраста, перенесшие COVID-19, должны пройти обследование на способность иметь детей (фертильность). В частности, к этому призывают специалисты Хуачжунского университета науки и технологий.
Отмечается, что возбудитель болезни COVID-19 очень похожа на атипичную пневмонию SARS и способен связываться с рецептором ACE2. Таким образом, теоретически новый вирус может привести к болезням репродуктивной системы мужчин, а также может вызывать повреждения тонкой кишки, почек, сердца и щитовидной железы. При этом на данный момент доказательств, что новый коронавирус напрямую влияет на мужскую фертильность нет.
В настоящее время на сайте правительства сообщение уже удалено. Возможно, это связано с реакцией пользователей соцсетей, которые испугались новых подробностей о последствиях коронавируса.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, Китай, бесплодие, 7dniv, 7dnivinfo  
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