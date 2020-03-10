Правительство одной из китайских провинций заявило, что мужчины после перенесённого COVID-2019 становятся бесплодными, с повреждения тонкой кишки, почек, сердца и щитовидной железы.

В Китае излечившихся от коронавируса мужчин призвали провериться на бесплодие, что напугало пользователей социальных сетей.

Об этом сообщает периодическое издание China Newsweek в Weibo cо ссылкой на удаленное сообщение правительства провинции Хубэй.

В сообщении говорится, что мужчины половозрелого возраста, перенесшие COVID-19, должны пройти обследование на способность иметь детей (фертильность). В частности, к этому призывают специалисты Хуачжунского университета науки и технологий.

Отмечается, что возбудитель болезни COVID-19 очень похожа на атипичную пневмонию SARS и способен связываться с рецептором ACE2. Таким образом, теоретически новый вирус может привести к болезням репродуктивной системы мужчин, а также может вызывать повреждения тонкой кишки, почек, сердца и щитовидной железы. При этом на данный момент доказательств, что новый коронавирус напрямую влияет на мужскую фертильность нет.

В настоящее время на сайте правительства сообщение уже удалено. Возможно, это связано с реакцией пользователей соцсетей, которые испугались новых подробностей о последствиях коронавируса.