 

Трое пассажиров которые вернулись из Милана в Украину, госпитализированы

События Сегодня, 09:1419
Трое пассажиров которые вернулись из Милана в Украину, госпитализированы

Отмечается, что каждому пассажиру будет предоставлена инструкция по самоизоляции, направление самым быстрым временем пройти тест на COVID-19.

 

В случае необходимости все будут изолированы и пройдут лечение согласно установленного протокола.
Минздрав Украины получил список всех пассажиров, которые были на борту самолета из Милана, на котором потенциально были больные коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Бортпроводники и эпидемиологи сработали профессионально. Мы уже доставили трех пассажиров в больницу, сейчас им делают диагностическое исследование на предмет коронавирусной инфекции. Если диагноз будет подтвержден, продолжатся слаженные действия эпидемиологической, медицинской служб, полиции", - сказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, госпитализированные уже доставлены в Александровскую больницу.
В Минздраве вскоре сообщили, что по итогам исследования быстрыми тестами на IgG / IgM к вирусу SARS-nCoV-2019 было получено негативные результаты, то есть коронавирус в трех госпитализированных не обнаружен.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, Италия, Милан, пассажиры, 7dniv, 7dnivinfo  
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