Трое пассажиров которые вернулись из Милана в Украину, госпитализированы

Отмечается, что каждому пассажиру будет предоставлена инструкция по самоизоляции, направление самым быстрым временем пройти тест на COVID-19.

В случае необходимости все будут изолированы и пройдут лечение согласно установленного протокола.

Минздрав Украины получил список всех пассажиров, которые были на борту самолета из Милана, на котором потенциально были больные коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Бортпроводники и эпидемиологи сработали профессионально. Мы уже доставили трех пассажиров в больницу, сейчас им делают диагностическое исследование на предмет коронавирусной инфекции. Если диагноз будет подтвержден, продолжатся слаженные действия эпидемиологической, медицинской служб, полиции", - сказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, госпитализированные уже доставлены в Александровскую больницу.

В Минздраве вскоре сообщили, что по итогам исследования быстрыми тестами на IgG / IgM к вирусу SARS-nCoV-2019 было получено негативные результаты, то есть коронавирус в трех госпитализированных не обнаружен.