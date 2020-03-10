Первый подтвержденный случай коронавируса обнаружили еще в ноябре - заявили в Китае

Согласно правительственным данным, 55-летний мужчина в провинции Хубэй, возможно, был первым, кто заболел вирусом 17 ноября.

Первый случай заражения коронавирусом в Китае зафиксирован в ноябре прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новостной сайт South China Morning Post.

С этой даты каждый день регистрировалось от одного до пяти новых случаев. К 15 декабря общее число заражений составило 27, а к 20 декабря это число достигло 60.

Напомним, до этого официальной версией было, что коронавирус впервые зафиксировали в Китае в конце февраля 2019 года.