Ответные авиаудары в Ираке после убийства американских военных нанесли США

В своем заявлении Министерство обороны отметило, что целями были пять хранилищ оружия, находившихся в ведении шиитской милиции Катаиб Хезболла, поддерживаемой Ираном, и что это оружие было бы использовано для поражения войск США и коалиции.

Пентагон подтвердил, что американские силы нанесли авиаудары в районе Багдада в ответ на ракетный удар, в результате которого в среду погибли два американца и британец. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пентагона.

В четверг Пентагон заявил, что, по его мнению, группы, поддерживаемые Тегераном, стояли за ракетным обстрелом на этой неделе лагеря Таджи, расположенного недалеко от иракской столицы, в результате которого также ранены 14 человек.

"Эти удары носили оборонительный, пропорциональный характер и являлись прямым ответом на угрозу, создаваемую поддерживаемыми Ираном шиитскими ополченческими группировками, которые продолжают атаковать базы, на которых размещены коалиционные силы", - говорится в заявлении.