 

Во время карантина из-за коронавируса в Киеве проведут фестиваль СЕКСА

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Во время карантина из-за коронавируса в Киеве проведут фестиваль СЕКСА

И хотя слово «секс» за два дня ивента прозвучит сотни раз, самого секса здесь не будет. Зато будет комната секс-игрушек, галерея откровенных картин и фотографий, эротические перформансы и мастер-классы. А еще ― много лекций и практикумов, где можно будет узнать, как сделать свой секс интереснее, безопаснее и ярче. «Фестиваль красных щечек» ― это место, где не нужно стесняться и краснеть, зато стоит смотреть и участвовать, примеряя на себя новый опыт. Так чему же вас научат на секс-фестивале?

 

Научиться связывать людей
Связывание ― не просто одна из базовых практик в BDSM, но и супер-популярная сексуальная фантазия. К примеру, согласно опросам журнала Marie Claire Australia, 70% австралийских женщин мечтают быть связанными во время секса. Воплотить это в жизнь не сложно, но сначала придется освоить матчасть. Особенно, если хотите связывать партнера, придавая процессу красок и ощущений, а не рискуя пополнить статистику травм во время сексуальных игр.
Чтобы понять, как управляться с веревкой, мастер шибари (искусство связывания) Liya Kiss проведет мастер-класс для новичков. А во время одного из шибари перфомансов художница нарисует с натуры картину. Ее организаторы продадут с аукциона.
Доставлять и получать оргазмы
По статистике, всего 25% женщин регулярно испытывают оргазм во время вагинального секса, а около 5% ― не чувствовали его никогда. Конечно, иногда дело в неопытности партнера или в том, что рядом не тот человек. Но чаще все дело в голове: воспитание в стиле «секс — это стыдно», страхи, внутренние убеждения и психологические травмы, которые не дают женщине наслаждаться тем, на что способно ее тело. Если хотите ярких оргазмов или оргазмов вообще, на фестивале сексологиня Оксана Ефремова разберет, от чего зависит женский оргазм, как внутренние установки влияют на секс и что делать, чтобы ощутить тот самый фейерверк удовольствия, о котором все говорят.

 

Играть со свечами лучше Нефедова
Помните недавнее видео, где главный таможенник Украины Максим Нефедов танцует в клубе с девушками, поливая их воском? Свечи на записи уж больно были похожи на обычные ― те, что вы держите дома. Для безопасных же игр с человеческим телом нужны другие ― низкотепмпературные. Как с ними управляться, каких правил безопасности придерживаться, что добавить для остроты ощущений, а что нельзя использовать ни при каких обстоятельствах ― если после просмотра видео с Нефедовым вы заинтересовались ваксплеем (игра с воском), приходите слушать лекцию. Спойлер: если взять, к примеру, церковные свечи, то «наказание» в виде ожогов практически гарантировано.

 

Выбирать секс-игрушки

Секс будущего не за горами. Все реже для получения удовольствия нужен партнер, а перспектива завести роман с личным секс-роботом становится все реальнее. У секс-роботов уже есть не только тела и голоса, но даже искусственный интеллект, характер и даже право отказать в сексе, попросту отключившись, если хозяин ведет себя грубо. Но пока роботы не стали общедоступным удовольствием, начать вливаться в сексуальный мир будущего можно постепенно. Например, выбрав себе качественный мастурбатор, пульсатор или что-то, рассчитанное на двоих. На фестивале будет целая комната игрушек, все разрешат потрогать, а еще ответят любые вопросы. Здесь даже лекцию дадут ― мануал по секс-игрушкам для начинающих. Кстати, работники секс-шопов говорят, что самый часто задаваемый вопрос в магазинах для взрослых ― «А как это выключить?».

 

Выбирать, носить и хранить одежду из латекса
Стоит сказать аббревиатуру BDSM, как в голове сам собой возникает образ Госпожи в черном блестящем костюме. Латекс ― один из классических атрибутов BDSM-культуры. Вы не раз видели его на сцене, в клипах, кино и рекламе. Возможно, даже прикупили что-то из латекса, но не разобрались, как же натянуть на себя этот чулок, а эту маску потом с себя снять. Как сделать так, чтобы сияние материала не заканчивалось, а эффект просто сшибал с ног.
На фестивале будут люди, в чьем гардеробе латексной одежды едва ли не больше, чем повседневной. Например, украинская фетиш-модель Superb Katya. А популярная в BDSM-тусовке Госпожа Lata Lateksnaya, которую вы наверняка не раз видели на фотографиях с KyivPride, расскажет, как выбрать блестящую одежду, зачем нужен силикон и как это ― пробыть целую ночь в костюме, где не в латексе только глаза и рот.

 

Заниматься виртуальным сексом так, чтобы не стать порнозвездой по неволе

Ни онлайн-знакомствами, ни виртуальным сексом нынче никого не удивишь. Но если вы хоть раз отправляли кому-то свое интимное фото, то, возможно, задумывались, а нет ли в сети сайта, на который это фото попало. Исследовательница сайтов знакомств Ольга Мельник расскажет о тайной жизни ваших секссториз, о том, как секстинг иногда делает людей порноактерами без их ведома. А еще о том, что делать, если вам решили отомстить за отказ или разрыв отношений при помощи ваших интимных фотографий.

 

Попробовать секс втроем и остаться довольным
Секс втроем ― одна из самых популярных фантазий как у мужчин, так и у женщин. Правда, если мечтает о таком опыте, например, 81% мужчин (американские и канадские психологи выяснили, что это так), то исполняют свою мечту далеко не все. А часто, если и исполняют, то повторять уже не хотят.
Зачастую фантазии о сексе втроем появляются после просмотренных порно-роликов и кинофильмов. И там, как правило, все довольны. В реальности же такие эксперименты нередко заканчиваются иначе: ревность, инфекции, передающиеся половым путем, развитие романа с новым партнером и прочее. Если вы тоже мечтаете о групповых утехах, загляните на лекцию «Секс втроем: ожидания ― реальность», чтобы узнать, что может пойти не так и как это предотвратить.

 

Краснеть или не краснеть
Помимо практических секретов секса, вас научат свободнее говорить о сексе и не бояться собственной сексуальности. А еще научат густо краснеть или не краснеть вовсе. Для этого на фестивале будет открыт маркет секс-товаров с огромным ассортиментом — от смазок и презервативов до плетей, соблазнительной одежды и секс-мебели. А если вам не хватает вдохновения, его легко можно будет почерпнуть с десятков картин и эротических фотографий.
Научиться всему вышеперечисленному и многому другому можно на секс-фестивале Red Cheeks Festival. Он пройдет 14-15 марта в The House quest & party по адресу улица Жилянская, 97. Стоимость билета — 69 грн.

 

Во время карантина из-за коронавируса в Киеве проведут фестиваль СЕКСА
Во время карантина из-за коронавируса в Киеве проведут фестиваль СЕКСА
Во время карантина из-за коронавируса в Киеве проведут фестиваль СЕКСА
Во время карантина из-за коронавируса в Киеве проведут фестиваль СЕКСА

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