 

Спад пандемии коронавируса преждевременно прогнозировать - ВОЗ

События Сегодня, 17:2140
Спад пандемии коронавируса преждевременно прогнозировать - ВОЗ

На сегодня преждевременно давать прогнозы насчет спада пандемии коронавируса во всем мире.

Об этом заявила глава миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кэролайн Браун на пресс-конференции в Баку, передают азербайджанские СМИ.
По ее словам, в вопросах борьбы с коронавирусом важно достигнуть солидарности со всеми народами и странами.
"Давать прогнозы по поводу спада пандемии по всему миру, в частности, в Азербайджане пока рано, так как продолжаются работы по изучению вируса", - добавила она.
Напомним, ранее страны G20 сделали совместное заявление в связи с коронавирусом. В заявлении они обещали содействовать разработке систем раннего предупреждения, надлежащего лечения и вакцин от коронавируса.

Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, ВОЗ, 7dniv, 7dnivinfo, Пандемия, Коронавирус  
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?

Новости по теме

ВОЗ объявила пандемию в связи с коронавирусом
ВОЗ объявила пандемию в связи с коронавирусом
11-мар-2020, 21:15
Сроки выздоровления от коронавируса назвали в ВОЗ
Сроки выздоровления от коронавируса назвали в ВОЗ
10-мар-2020, 13:30
Очень реальной стала угроза пандемии коронавируса - ВОЗ
Очень реальной стала угроза пандемии коронавируса - ВОЗ
9-мар-2020, 19:07
Сроки окончания распространения коронавируса в мире назвал Китай
Сроки окончания распространения коронавируса в мире назвал Китай
9-мар-2020, 10:14
Признать начало пандемии коронавируса отказалась ВОЗ
Признать начало пандемии коронавируса отказалась ВОЗ
4-фев-2020, 18:48

Последние новости

17:21
События
Спад пандемии коронавируса преждевременно прогнозировать - ВОЗ
17:18
Политика
Закрытие границы для иностранцев и первая смерть от коронавируса: главное с брифинга СНБО
16:26
Политика
Закон о полном среднем образовании подписал Зеленский
14:35
Политика
Беглого Порошенко обнаружили на юге Испании
14:30
События
Во время карантина из-за коронавируса в Киеве проведут фестиваль СЕКСА
13:16
События
Из Украины пытались вывезти 1,5 тонны медицинских масок - Аваков
13:11
События
О 12 возможных случаях заражения коронавирусом в Горловке заявил Аваков
12:24
Политика
Проведение внеочередного заседания Рады анонсировал Разумков
12:00
События
Из-за коронавируса ​в Черновицкой области ужесточили карантин
10:58
Политика
Решение КСУ о судебной реформе Зеленского приветствует Венецианская комиссия
10:55
События
Из-за коронавируса Зеленский созывает СНБО
09:36
События
Супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа
09:34
События
Ответные авиаудары в Ираке после убийства американских военных нанесли США
09:32
События
Первый подтвержденный случай коронавируса обнаружили еще в ноябре - заявили в Китае
09:29
Политика
Состав Национального инвестиционного совета утвердил Зеленский
09:14
События
Трое пассажиров которые вернулись из Милана в Украину, госпитализированы
09:12
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (13.03.20)
09:07
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 13 Марта
Вчера, 2020-03-12
23:08
События
Во время переговоров с Трампом в его флоридском поместье Президент Бразилии был уже заражён коронавирусом
22:04
События
Правительство одной из китайских провинций заявило, что мужчины после перенесённого COVID-2019 становятся бесплодными, с повреждения тонкой кишки, почек, сердца и щитовидной железы.

Новости ТОП-7

Узнав про свой возможный арест, Порошенко бежал из Украины в неизвестном направлении42120
На пятницу планируется арест Порошенко14593
Перечень пограничных пунктов для закрытия из-за коронавируса предложила ГПСУ Кабмину7606
170 из 219 пунктов въезда в Украину закроют из-за коронавируса1990
Под Ужгородом обнаружили чудовищную находку1890
Госдеп США раскритиковал Украину за безнаказанность власти в своём ежегодном докладе1825
Порошенко с Гонтаревой раскачивают курс гривны через инвестфонды1780

Досуг

Выгодная аренда машины в аэропорту Жуляны: особенности услуги
Выгодная аренда машины в аэропорту Жуляны: особенности услуги
Международный аэропорт Жуляны состоит из двух основных (международного и внутреннего) терминалов и одного бизнес-терминала, обслуживающего частные вылеты
Сегодня, 15:3571
Почему международные контейнерные перевозки являются наиболее надежным и выгодным способом доставки
Почему международные контейнерные перевозки являются наиболее надежным и выгодным способом доставки
Транспортно-логистическая группа компаний ZAMMLER осуществляет международные контейнерные перевозки для Украины.
Сегодня, 15:3162
Как одеваться на весеннюю и летнюю рыбалку
Как одеваться на весеннюю и летнюю рыбалку
Чтобы защититься от непогоды и чувствовать себя во время рыбалки легко и комфортно, нужна правильная экипировка. Как одеваться, собираясь порыбачить в весенний или осенний сезон.
Сегодня, 15:2950
Пополнение в семье: как выбрать пеленальный столик
Пополнение в семье: как выбрать пеленальный столик
Когда в доме появляется маленький ребенок, то у родителей возникает вопрос о приобретении пеленального столика. Он упростит задачу проведения различных процедур по уходу за ребенком.
Сегодня, 15:2551
Оперативный и качественный ремонт ноутбуков в Киеве
Оперативный и качественный ремонт ноутбуков в Киеве
Работа за ноутбуком не всегда проходит безопасно для устройства. Некоторые виды поломок происходят по вине пользователей.
Вчера, 22:10124
Информационный справочник предприятий Киева
Информационный справочник предприятий Киева
В наш информационный век информация не имеет цены — она бесценна. Зная, что происходит в окружающей среде, можно действовать более эффективно, избежав значительных убытков.
Вчера, 22:0290

События

Спад пандемии коронавируса преждевременно прогнозировать - ВОЗ
Спад пандемии коронавируса преждевременно прогнозировать - ВОЗ
Спад пандемии не могут прогнозировать, поскольку изучение коронавируса продолжается
Сегодня, 17:2141
Во время карантина из-за коронавируса в Киеве проведут фестиваль СЕКСА
Во время карантина из-за коронавируса в Киеве проведут фестиваль СЕКСА
«Фестиваль, где можно» ― так звучит слоган киевского секс-фестиваля Red Cheeks Festival. Он пройдет в столице 14-15 марта
Сегодня, 14:3094
Из Украины пытались вывезти 1,5 тонны медицинских масок - Аваков
Из Украины пытались вывезти 1,5 тонны медицинских масок - Аваков
Маски пытались вывезти в Италию и ОАЭ
Сегодня, 13:16102
О 12 возможных случаях заражения коронавирусом в Горловке заявил Аваков
О 12 возможных случаях заражения коронавирусом в Горловке заявил Аваков
МВД сейчас проверяет информацию о возможных 12 случаях заражения коронавирусом
Сегодня, 13:1197
Из-за коронавируса ​в Черновицкой области ужесточили карантин
Из-за коронавируса ​в Черновицкой области ужесточили карантин
В Черновицкой области приняли ряд важных ограничительных мер
Сегодня, 12:0093
Из-за коронавируса Зеленский созывает СНБО
Из-за коронавируса Зеленский созывает СНБО
СНБО проведет заседание по закрытию границ
Сегодня, 10:55127
7 Днів