 

Как распознать коронавирус у детей. Стали известны симптомы.

События Сегодня, 20:33164
Как распознать коронавирус у детей. Стали известны симптомы.

Китайские медики и молекулярные биологи выяснили, что заражение коронавирусом нового типа не вызывает у детей тяжелой пневмонии, однако вирус долгое время присутствует в отходах их жизнедеятельности.

 

Результаты наблюдений опубликовал научный журнал Nature Medicine.
"Клинические симптомы болезни, которую вызывает новый коронавирус (COVID-19), у взрослых хорошо известны, однако пока никто не задокументировал то, как развивается инфекция у детей. По сравнению со взрослыми болезнь у них протекает в более мягкой форме. В частности, на снимках их легких нет характерных опознавательных черт пневмонии, что из-за чего инфекцию гораздо сложнее диагностировать", – пишут исследователи.
Китайские ученые из Медицинского университета Гуанчжоу и Научно-технологического университета Макао пришли к такому выводу, изучив десять случаев развития коронавирусной инфекции у детей, родственники или знакомые которых заразились SARS-CoV-2 в первой половине февраля.
Наблюдения за ними помогли медикам узнать о том, что в характере течения болезни у взрослых и детей есть существенные различия. Во всех случаях, как отмечают ученые, температура у детей была несколько выше, но при этом не была больше 39 °C. Половина из них чихала, и только один ребенок перенес болезнь без заметных последствий для самочувствия.
Главное отличие от взрослых заключалось в том, что вирус внутри легких детей почти не проявлял себя. Только у пяти пациентов медики увидели небольшие изменения в состоянии легочной ткани, и ни в одном случае они не зафиксировали следов развития пневмонии. Как отмечают исследователи, если бы они не проверяли этих детей из-за их контактов с заболевшими, они никогда бы не заподозрили, что их юные пациенты заражены SARS-CoV-2.

С одной стороны, это подтверждает, что вирус менее опасен для детей, чем для пожилых людей и взрослых. С другой вирус присутствовал в выделениях детей на протяжении долгого времени,. Это говорит, что есть пока неизученные и неочевидные каналы его распространения, связаннын с детьми, в том числе и через немытые руки и отхожие места. Это нужно учитывать при выработке карантинных мер и выписке пациентов из стационаров, заключают ученые.

 

О новом коронавирусе
Сейчас в мире зарегистрировано более 135 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, около 5 тыс. инфицированных умерли, выздоровели почти 70 тыс. человек. За пределами КНР заболевание было выявлено в 120 странах, включая Россию. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки COVID-19 произошли в Италии, Иране и Южной Корее.
Вспышку заболевания COVID-19, которое вызывает новый коронавирус, зафиксировали в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала, что эта болезнь распространилось по всему миру, назвав ситуацию с COVID-19 пандемией.
Коронавирус нового типа относится к той же группе вирусов, что и SARS и MERS – возбудители атипичной пневмонии и ближневосточной лихорадки. За последние десять лет и тот, и другой вирус унесли жизни нескольких сотен людей на Ближнем Востоке и Восточной Азии, а также неоднократно вызывали эпидемии, распространяясь через верблюдов и домашнюю птицу. Изначальным переносчиком вируса 2019-nCoV, как предполагают ученые, выступали летучие мыши, также появлялись свидетельства о том, что в этом могут быть "виновны" также панголины или змеи.

Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, Дети, 7dniv, 7dnivinfo  
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?

Новости по теме

В Италии за сутки умерло 200 больных коронавирусом
В Италии за сутки умерло 200 больных коронавирусом
11-мар-2020, 21:26
Были названы новые симптомы коронавируса
Были названы новые симптомы коронавируса
10-мар-2020, 08:47
Коронавирус стремительно мутирует. Уже выявлено 149 мутаций
Коронавирус стремительно мутирует. Уже выявлено 149 мутаций
4-мар-2020, 14:31
Учёные сделали сенсационное открытие! Коронавирус передаётся через канализацию!
Учёные сделали сенсационное открытие! Коронавирус передаётся через канализацию!
10-фев-2020, 20:38
Первый случай неизвестной пневмонии как в Китае зарегистрировали в Южной Корее
Первый случай неизвестной пневмонии как в Китае зарегистрировали в Южной Корее
20-янв-2020, 10:37

Последние новости

21:11
События
Китай заявил, что COVID-2019 привезли военные США
20:33
События
Как распознать коронавирус у детей. Стали известны симптомы.
20:21
Экономика
Украина оказалась одной из самых устойчивых к новому кризису стран Европы
19:29
События
250 человек умерло в Италии за сутки из-за коронавируса
18:36
События
Центром пандемии коронавируса стала Европа - ВОЗ
17:21
События
Спад пандемии коронавируса преждевременно прогнозировать - ВОЗ
17:18
Политика
Закрытие границы для иностранцев и первая смерть от коронавируса: главное с брифинга СНБО
16:26
Политика
Закон о полном среднем образовании подписал Зеленский
14:35
Политика
Беглого Порошенко обнаружили на юге Испании
14:30
События
Во время карантина из-за коронавируса в Киеве проведут фестиваль СЕКСА
13:16
События
Из Украины пытались вывезти 1,5 тонны медицинских масок - Аваков
13:11
События
О 12 возможных случаях заражения коронавирусом в Горловке заявил Аваков
12:24
Политика
Проведение внеочередного заседания Рады анонсировал Разумков
12:00
События
Из-за коронавируса ​в Черновицкой области ужесточили карантин
10:58
Политика
Решение КСУ о судебной реформе Зеленского приветствует Венецианская комиссия
10:55
События
Из-за коронавируса Зеленский созывает СНБО
09:36
События
Супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа
09:34
События
Ответные авиаудары в Ираке после убийства американских военных нанесли США
09:32
События
Первый подтвержденный случай коронавируса обнаружили еще в ноябре - заявили в Китае
09:29
Политика
Состав Национального инвестиционного совета утвердил Зеленский

Новости ТОП-7

Узнав про свой возможный арест, Порошенко бежал из Украины в неизвестном направлении44118
На пятницу планируется арест Порошенко15140
Перечень пограничных пунктов для закрытия из-за коронавируса предложила ГПСУ Кабмину7965
Госдеп США раскритиковал Украину за безнаказанность власти в своём ежегодном докладе2058
170 из 219 пунктов въезда в Украину закроют из-за коронавируса2028
Под Ужгородом обнаружили чудовищную находку1964
Порошенко с Гонтаревой раскачивают курс гривны через инвестфонды1935

Досуг

Выгодная аренда машины в аэропорту Жуляны: особенности услуги
Выгодная аренда машины в аэропорту Жуляны: особенности услуги
Международный аэропорт Жуляны состоит из двух основных (международного и внутреннего) терминалов и одного бизнес-терминала, обслуживающего частные вылеты
Сегодня, 15:3580
Почему международные контейнерные перевозки являются наиболее надежным и выгодным способом доставки
Почему международные контейнерные перевозки являются наиболее надежным и выгодным способом доставки
Транспортно-логистическая группа компаний ZAMMLER осуществляет международные контейнерные перевозки для Украины.
Сегодня, 15:3187
Как одеваться на весеннюю и летнюю рыбалку
Как одеваться на весеннюю и летнюю рыбалку
Чтобы защититься от непогоды и чувствовать себя во время рыбалки легко и комфортно, нужна правильная экипировка. Как одеваться, собираясь порыбачить в весенний или осенний сезон.
Сегодня, 15:2960
Пополнение в семье: как выбрать пеленальный столик
Пополнение в семье: как выбрать пеленальный столик
Когда в доме появляется маленький ребенок, то у родителей возникает вопрос о приобретении пеленального столика. Он упростит задачу проведения различных процедур по уходу за ребенком.
Сегодня, 15:2564
Оперативный и качественный ремонт ноутбуков в Киеве
Оперативный и качественный ремонт ноутбуков в Киеве
Работа за ноутбуком не всегда проходит безопасно для устройства. Некоторые виды поломок происходят по вине пользователей.
Вчера, 22:10127
Информационный справочник предприятий Киева
Информационный справочник предприятий Киева
В наш информационный век информация не имеет цены — она бесценна. Зная, что происходит в окружающей среде, можно действовать более эффективно, избежав значительных убытков.
Вчера, 22:0294

События

Китай заявил, что COVID-2019 привезли военные США
Китай заявил, что COVID-2019 привезли военные США
"Нулевой больной", инфицированный коронавирусом Covid-19, был зафиксирован в США.
Сегодня, 21:1126
Как распознать коронавирус у детей. Стали известны симптомы.
Как распознать коронавирус у детей. Стали известны симптомы.
Ученые выяснили, что симптомы у них очень сложно выявить – без специального тестирования иногда можно вообще не понять, что ребенок заражен коронавирусом
Сегодня, 20:33184
250 человек умерло в Италии за сутки из-за коронавируса
250 человек умерло в Италии за сутки из-за коронавируса
Число жертв коронавируса в Италии выросло на четверть за сутки
Сегодня, 19:2992
Центром пандемии коронавируса стала Европа - ВОЗ
Центром пандемии коронавируса стала Европа - ВОЗ
В настоящее время ежедневно регистрируется больше случаев, чем в разгар эпидемии
Сегодня, 18:36107
Спад пандемии коронавируса преждевременно прогнозировать - ВОЗ
Спад пандемии коронавируса преждевременно прогнозировать - ВОЗ
Спад пандемии не могут прогнозировать, поскольку изучение коронавируса продолжается
Сегодня, 17:21101
Во время карантина из-за коронавируса в Киеве проведут фестиваль СЕКСА
Во время карантина из-за коронавируса в Киеве проведут фестиваль СЕКСА
«Фестиваль, где можно» ― так звучит слоган киевского секс-фестиваля Red Cheeks Festival. Он пройдет в столице 14-15 марта
Сегодня, 14:30119
7 Днів