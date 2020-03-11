Как распознать коронавирус у детей. Стали известны симптомы.

Китайские медики и молекулярные биологи выяснили, что заражение коронавирусом нового типа не вызывает у детей тяжелой пневмонии, однако вирус долгое время присутствует в отходах их жизнедеятельности.

Результаты наблюдений опубликовал научный журнал Nature Medicine.

"Клинические симптомы болезни, которую вызывает новый коронавирус (COVID-19), у взрослых хорошо известны, однако пока никто не задокументировал то, как развивается инфекция у детей. По сравнению со взрослыми болезнь у них протекает в более мягкой форме. В частности, на снимках их легких нет характерных опознавательных черт пневмонии, что из-за чего инфекцию гораздо сложнее диагностировать", – пишут исследователи.

Китайские ученые из Медицинского университета Гуанчжоу и Научно-технологического университета Макао пришли к такому выводу, изучив десять случаев развития коронавирусной инфекции у детей, родственники или знакомые которых заразились SARS-CoV-2 в первой половине февраля.

Наблюдения за ними помогли медикам узнать о том, что в характере течения болезни у взрослых и детей есть существенные различия. Во всех случаях, как отмечают ученые, температура у детей была несколько выше, но при этом не была больше 39 °C. Половина из них чихала, и только один ребенок перенес болезнь без заметных последствий для самочувствия.

Главное отличие от взрослых заключалось в том, что вирус внутри легких детей почти не проявлял себя. Только у пяти пациентов медики увидели небольшие изменения в состоянии легочной ткани, и ни в одном случае они не зафиксировали следов развития пневмонии. Как отмечают исследователи, если бы они не проверяли этих детей из-за их контактов с заболевшими, они никогда бы не заподозрили, что их юные пациенты заражены SARS-CoV-2.

С одной стороны, это подтверждает, что вирус менее опасен для детей, чем для пожилых людей и взрослых. С другой вирус присутствовал в выделениях детей на протяжении долгого времени,. Это говорит, что есть пока неизученные и неочевидные каналы его распространения, связаннын с детьми, в том числе и через немытые руки и отхожие места. Это нужно учитывать при выработке карантинных мер и выписке пациентов из стационаров, заключают ученые.

О новом коронавирусе

Сейчас в мире зарегистрировано более 135 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, около 5 тыс. инфицированных умерли, выздоровели почти 70 тыс. человек. За пределами КНР заболевание было выявлено в 120 странах, включая Россию. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки COVID-19 произошли в Италии, Иране и Южной Корее.

Вспышку заболевания COVID-19, которое вызывает новый коронавирус, зафиксировали в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала, что эта болезнь распространилось по всему миру, назвав ситуацию с COVID-19 пандемией.

Коронавирус нового типа относится к той же группе вирусов, что и SARS и MERS – возбудители атипичной пневмонии и ближневосточной лихорадки. За последние десять лет и тот, и другой вирус унесли жизни нескольких сотен людей на Ближнем Востоке и Восточной Азии, а также неоднократно вызывали эпидемии, распространяясь через верблюдов и домашнюю птицу. Изначальным переносчиком вируса 2019-nCoV, как предполагают ученые, выступали летучие мыши, также появлялись свидетельства о том, что в этом могут быть "виновны" также панголины или змеи.