Китай заявил, что COVID-2019 привезли военные США

"Нулевой больной", инфицированный коронавирусом Covid-19, был зафиксирован в США.

Об этом сегодня, 12 марта, сообщил пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь в Twitter, передает EADaily.

Заявление представителя китайского МИД последовало после информации, обнародованной американским Центром контроля заболеваний (CDC). По словам главы CDC Роберта Редфилда, у некоторых погибших от гриппа в США был обнаружен коронавирус Covid-19.

"CDC поймали на месте преступления. Когда нулевой пациент зафиксирован в США? Сколько людей заражено? В каких больницах? Может быть американская армия принесла эпидемию в Ухань… США должны объясниться!" — заявил Чжао Лицзянь.