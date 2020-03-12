"Не будем ждать сотни больных": Зеленский рассказал о решениях СНБО по коронавирусу

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины из-за коронавируса в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина.

Президент отметил, что Украина не будет ждать официальной сотни или тысячи больных коронавирусом.

"Именно поэтому мы действуем решительно и на опережение. Первое: мы закрываем границу для иностранцев. Две недели иностранные граждане не смогут попасть в Украину. Через две недели этот вопрос будет рассмотрен повторно", - заявил он.

При этом Зеленский добавил, что в ближайшее время инфекционные медучреждения в каждом регионе Украины будут полностью обеспечены экспресс-тестами.

"Постановлением Кабмина уже выделено 100 млн гривен на средства защиты. В случае необходимости будет выделено 500 млн на закупку медоборудования для интенсивной терапии по ускоренной процедуре", - отметил он.

Также президент отметил, что безотлагательно Институтом молекулярной биологии НАН Украины будет изготовлено 200 тыс. экспресс-тестов, а из государственного резерва в учреждения здравоохранения будут переданы 10 млн масок.

Напомним, 11 марта Кабинет министров Украины ввел по всей стране карантин сроком на три недели. Так, с 12 марта по 3 апреля в стране будут закрыты все школы, детские сады и вузы.