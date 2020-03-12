Ко вниманию украинцев, возвращающихся через Венгрию транзитом

Иностранцы, которые возвращаются домой через Венгрию транзитом, могут пересекать границу только в ночное время до 6.00 утра.

Если вы заехали в Венгрию, к примеру через Австрию и направляетесь в Украину, вам наклеивают на машину специальную матрицу - режим остановок только в отведённых местах - заправки, туалеты, нарушение - штраф, департация.

В Венгрии введён принудительный домашний карантин, если ты верунлся из - за границы, и будет сочтено необходимым, ты должен 14 дней находиться дома, на дверь вешают табличку, где пишется что квартира на карантине. Специальная служба проверяет режим соблюдения домашнего карантина, за нарушение штраф, уголовная отаетственность.

Кампус Центрально-европейского университета эвакуировали в принудительном порядке из Вены в Будапешт и направили в обсервацию на карантин, куда - пока неизвестно.