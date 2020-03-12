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События Сегодня, 11:4891
Какие ждут последствия переболевших коронавирусом

Медики из Гонконга назвали тяжелые последствия пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа.

По их словам, у вылечившихся пациентов могут наблюдаться ухудшение функций легких и удушье при быстрой ходьбе, пишет газета South China Morning Post.

Напомним так же что: Правительство одной из китайских провинций заявило, что мужчины после перенесённого COVID-2019 становятся бесплодными, с повреждения тонкой кишки, почек, сердца и щитовидной железы.
Глава центра инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет Оуэн Цзэн сообщил, что вывод о последствиях коронавируса основан на исследовании состояния около 12 выздоровевших пациентов. Двое или трое из них уже не могут делать то, что делали раньше, например, ходить без одышки. У девяти пациентов выявлены признаки, свидетельствующие о повреждении внутренних органов.
Пациенты пройдут дальнейшее обследование, по итогам которого планируется определить, как сильно у них ослаблена легочная функция. Кроме того, предстоит выяснить, насколько долгосрочный эффект может оказать COVID-19 на легкие.
Специалист также посоветовал выздоровевшим от коронавируса выполнять упражнения для стимулирования сердечно-сосудистой системы, например, заниматься плаванием. По его словам, это поможет легким восстановиться.

 

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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