Биллу Гейтсу надоело управлять Microsoft, он покинул свой пост

Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном компанией в пятницу.

Как отмечается в документе, Гейтс сделал это, "чтобы больше времени уделять благотворительности, в том числе в сфере мирового здравоохранения, развития, образования, а также в противодействии изменению климата, в чем он все больше участвует". В заявлении отмечается, что Гейтс "по-прежнему будет советником по техническим вопросам генерального директора" Microsoft и других ее руководителей. Главой компании является сейчас Сатья Наделла.

В компании отметили, что Гейтс с июня 2008 года сократил участие в работе Microsoft, чтобы уделять больше времени благотворительному фонду, основанному им и его супругой Мелиндой. Как следует из заявления, в совете директоров Microsoft теперь остаются 12 человек.

Как подчеркнула Наделла, "Microsoft продолжит получать пользу от увлечения Гейтса техникой, его советов относительно развития продукции и сервисов".

Гейтс также сообщил в соцсети LinkedIn, что решил выйти из совета директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. "В Microsoft и Berkshire Hathaway никогда не было такого сильного руководства, так что это верный момент, чтобы предпринять данный шаг", - написал он.

Компания Microsoft была основана в 1975 году Гейтсом и Полом Алленом. Корпорация является одним из крупнейших производителей программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в американском городе Редмонд (штат Вашингтон). Сообщает Тасс.