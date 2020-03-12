Украинская писательница Лариса Ницой назвала Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Федора Достоевского щупальцами русского мира.

Она объяснила, что эти щупальца культивируются на Украине, однако знать произведения этих писателей нужно. «Но, когда в Украине не празднуется 200-летие [Пантелеймона] Кулиша, но празднуется 200-летие Пушкина, это неправильно. Для нас Кулиш намного весомее, потому что "кулишивкой" мы, собственно, и пишем», — добавила Ницой, отметив, что Пушкин для Украины — ничто.

По ее мнению, до тех пор, пока украинцы не изживут в себе преклонение перед русской культурой, ничего хорошего не произойдет.

Сообщает Тасс.