Более жестких ограничений в Украине из-за коронавируса не исключает Аваков

Аваков отметил, что быстрые и решительные действия позволят сократить смертность от воздействия коронавируса в десятки раз.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя карантин в Украине, заявил, что не исключает ужесточение ограничительных мер в Украине из-за коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Президент и правительство приняло несколько резких ограничительных мер. Мы сделали это своевременно и правильно. Не поздно и не рано. Возможно, даже немного страхуясь. Так надо, и, вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", - написал он.

Как известно, с 12 марта в Украине введен карантин, который продлится до 3 апреля. В этот период по всей стране закрыты детские сады, школы, университеты, не работают театры и кино, а также запрещены массовые мероприятия.