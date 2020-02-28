На коронавирус проверяют женщину из Тернопольской области

Женщину из Тернопольской области проверяют на коронавирус, но заболевание пока не подтверждено. Об этом заявил и.о. гендиректора центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает корреспондент РБК-Украина.

Так он прокомментировал информацию относительно того, что коронавирусом могла заболеть украинка из Тернопольской области:

"Мы получили экстренное сообщение по этому случаю. Эпидемиологическое исследование по этому случаю продолжается. Прорабатываются образцы. Пока лабораторного подтверждения этого случая нет", - заявил Кузин.