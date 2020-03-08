Контрабанду респираторов на более чем миллион гривен блокировали в Херсоне

Как установили правоохранители, одна частная фирма планировала пассажирским рейсом вывезти за пределы Украины через международный аэропорт "Херсон" 21 тысячу респираторных масок заявленной стоимостью свыше 40 тысяч долларов (более 1 млн гривен).

В Херсоне сегодня, 14 марта, правоохранители обнаружили попытку незаконной перевозки за границу средств индивидуальной защиты, которые запрещено экспортировать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Отмечается, что по данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины, то есть злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы.

"Сейчас 35 коробок с товаром временно изъяты. Проводятся первоочередные следственные действия, назначено проведение необходимых экспертиз", - добавили в полиции.