 

Четвертый посещавший Трампа делегат из Бразилии заразился коронавирусом

События Сегодня, 21:4946
Четвертый посещавший Трампа делегат из Бразилии заразился коронавирусом

Четвертый человек из делегации бразильского президента Жаира Болсонару, посещавшей президента США Дональда Трампа, получил положительные анализы на коронавирус.

Напомним что: Президент Бразилии тяжело болен COVID-2019

Об этом сообщает газета Estadão.
Инфекция подтвердилась у сенатора Нельсиньо Трада, а ранее у поверенного в делах посла Бразилии в США Нестора Фостера. Оба они сидели с Трампом за одним столом.

Так же мы писали что: Ещё у двух контактировавших с Трампом выявлен коронавирус
Ранее коронавирус нашли у главы специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена и у адвоката Карина Куфа, которые также входили в состав делегации. Президент Бразилии в данный момент помещен под наблюдение, он опроверг появившиеся сообщения о том, что тоже заражен.

Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Трамп, 7dniv, 7dnivinfo, коронавирус  
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?

Новости по теме

Ещё у двух контактировавших с Трампом выявлен коронавирус
Ещё у двух контактировавших с Трампом выявлен коронавирус
Сегодня, 12:12
Во время переговоров с Трампом в его флоридском поместье Президент Бразилии был уже заражён коронавирусом
Во время переговоров с Трампом в его флоридском поместье Президент Бразилии был уже заражён коронавирусом
12-мар-2020, 23:08
Президент Бразилии тяжело болен COVID-2019
Президент Бразилии тяжело болен COVID-2019
12-мар-2020, 20:28
Коронавирусом в Грузии впервые заразился ребенок
Коронавирусом в Грузии впервые заразился ребенок
11-мар-2020, 07:49
3136 человек в Китае стали жертвами коронавируса
3136 человек в Китае стали жертвами коронавируса
10-мар-2020, 08:52

Последние новости

22:47
Политика
Первый президент Украины Леонид Кравчук жестко поставил на место зарвавшуюся Геращенко
21:56
События
Ограничения из-за коронавируса ввели Литва и Латвия
21:49
События
Четвертый посещавший Трампа делегат из Бразилии заразился коронавирусом
20:27
События
Контрабанду респираторов на более чем миллион гривен блокировали в Херсоне
18:47
Политика
В действие решение СНБО о закрытии границы ввел Зеленский
18:45
События
На коронавирус проверяют женщину из Тернопольской области
18:43
События
Карантин на всей территории страны введет Испания
17:08
Политика
Коронавирусом заразился Украинский дипломат
17:03
Политика
Кабмин запретил въезд иностранцам и закрыл авиасообщение
16:09
События
Экспресс-тесты для выявления коронавируса прибыли в Черновцы
15:18
Политика
Решение об экстренной эвакуации украинцев из Италии принял Кабмин
14:55
События
Более жестких ограничений в Украине из-за коронавируса не исключает Аваков
13:43
Экономика
Рост курса доллара до 30 гривен из-за коронавируса допускают эксперты
13:30
События
Невменяемая Ницой поглумилась над Пушкиным, Достоевским и Лермонтовым
12:12
Политика
Ещё у двух контактировавших с Трампом выявлен коронавирус
12:09
События
Биллу Гейтсу надоело управлять Microsoft, он покинул свой пост
12:07
События
В РПЦ призвали сторониться из-за коронавируса массовых мероприятий, но не церковных служб
12:04
Политика
Вакарчук «отморозился» комментируя уголовное дело против себя
12:01
Политика
Против Вакарчука возбудили уголовное дело по неуплате налогов
11:48
События
Какие ждут последствия переболевших коронавирусом

Новости ТОП-7

Узнав про свой возможный арест, Порошенко бежал из Украины в неизвестном направлении47486
На пятницу планируется арест Порошенко15970
Перечень пограничных пунктов для закрытия из-за коронавируса предложила ГПСУ Кабмину8520
Беглого Порошенко обнаружили на юге Испании7429
Невменяемая Ницой поглумилась над Пушкиным, Достоевским и Лермонтовым4007
Порошенко с Гонтаревой раскачивают курс гривны через инвестфонды2624
Госдеп США раскритиковал Украину за безнаказанность власти в своём ежегодном докладе2424

Досуг

Мужская футболка как неотъемлемый элемент гардероба
Мужская футболка как неотъемлемый элемент гардероба
В 1868 году в Нью-Йорке был запатентован популярный среди рабочего класса вид одежды – комбинезон
Сегодня, 20:0660
Препараты на растительной основе для улучшения работы кишечника
Препараты на растительной основе для улучшения работы кишечника
Нарушения в работе кишечника способны значительно ухудшить качество жизни. Чтобы не запускать существующие проблемы, необходимо начинать действовать – принимать эффективные фитопрепараты
Сегодня, 09:5695
Выгодная аренда машины в аэропорту Жуляны: особенности услуги
Выгодная аренда машины в аэропорту Жуляны: особенности услуги
Международный аэропорт Жуляны состоит из двух основных (международного и внутреннего) терминалов и одного бизнес-терминала, обслуживающего частные вылеты
Вчера, 15:35132
Почему международные контейнерные перевозки являются наиболее надежным и выгодным способом доставки
Почему международные контейнерные перевозки являются наиболее надежным и выгодным способом доставки
Транспортно-логистическая группа компаний ZAMMLER осуществляет международные контейнерные перевозки для Украины.
Вчера, 15:31236
Как одеваться на весеннюю и летнюю рыбалку
Как одеваться на весеннюю и летнюю рыбалку
Чтобы защититься от непогоды и чувствовать себя во время рыбалки легко и комфортно, нужна правильная экипировка. Как одеваться, собираясь порыбачить в весенний или осенний сезон.
Вчера, 15:2978
Пополнение в семье: как выбрать пеленальный столик
Пополнение в семье: как выбрать пеленальный столик
Когда в доме появляется маленький ребенок, то у родителей возникает вопрос о приобретении пеленального столика. Он упростит задачу проведения различных процедур по уходу за ребенком.
Вчера, 15:2573

События

Ограничения из-за коронавируса ввели Литва и Латвия
Ограничения из-за коронавируса ввели Литва и Латвия
Сообщается, что Латвия с 17 марта запретит сухопутные и воздушные пассажирские перевозки через границу. 
Сегодня, 21:5653
Четвертый посещавший Трампа делегат из Бразилии заразился коронавирусом
Четвертый посещавший Трампа делегат из Бразилии заразился коронавирусом
Четвертый человек из делегации бразильского президента Жаира Болсонару, посещавшей президента США Дональда Трампа, получил положительные анализы на коронавирус
Сегодня, 21:4947
Контрабанду респираторов на более чем миллион гривен блокировали в Херсоне
Контрабанду респираторов на более чем миллион гривен блокировали в Херсоне
Злоумышленники пытались экспортировать 21 тысячу респираторов
Сегодня, 20:2752
На коронавирус проверяют женщину из Тернопольской области
На коронавирус проверяют женщину из Тернопольской области
Заболевание пока не подтверждено
Сегодня, 18:4576
Карантин на всей территории страны введет Испания
Карантин на всей территории страны введет Испания
Карантин вводится с 8 часов утра 15 марта
Сегодня, 18:4382
Экспресс-тесты для выявления коронавируса прибыли в Черновцы
Экспресс-тесты для выявления коронавируса прибыли в Черновцы
Партия экспресс-тестов прибыла 14 марта
Сегодня, 16:0972
7 Днів