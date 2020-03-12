Четвертый посещавший Трампа делегат из Бразилии заразился коронавирусом

Четвертый человек из делегации бразильского президента Жаира Болсонару, посещавшей президента США Дональда Трампа, получил положительные анализы на коронавирус.

Напомним что: Президент Бразилии тяжело болен COVID-2019

Об этом сообщает газета Estadão.

Инфекция подтвердилась у сенатора Нельсиньо Трада, а ранее у поверенного в делах посла Бразилии в США Нестора Фостера. Оба они сидели с Трампом за одним столом.

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Ранее коронавирус нашли у главы специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена и у адвоката Карина Куфа, которые также входили в состав делегации. Президент Бразилии в данный момент помещен под наблюдение, он опроверг появившиеся сообщения о том, что тоже заражен.