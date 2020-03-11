Ограничения из-за коронавируса ввели Литва и Латвия

Сообщается, что Латвия с 17 марта запретит сухопутные и воздушные пассажирские перевозки через границу.

При этом латвийцы смогут вернуться в страну, а иностранцы получат возможность покинули Латвию.

Правительство Латвии приняло решение о введении ограничений с 17 марта в связи с пандемией коронавируса в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.



Также в Латвии запрещают проведение всех публичных мероприятий, а неорганизованные мероприятия с количеством участников до 50 человек должны заканчиваться до 23 часов вечера. Экзамены в школах переносят на май.

Как пишет агентство LTR, о введении двухнедельного общенационального карантина огласило сегодня и правительство Литвы. Ограничительные меры также включают закрытие границ для иностранных граждан и магазинов, кроме аптек и продовольственных товаров, а также запрет публичных мероприятий.