В Украине ситуация с коронавирусом развивается по умеренному сценарию, - премьер

Украина остается страной, в которой ситуация с коронавирусом развивается по умеренному сценарию.

Об этом в обращении, обнародованном в Telegram-канале, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что у Украины нет больших очагов возгорания болезни.

"Сегодня Украина остается страной, в которой ситуация с коронавирусом развивается по умеренному сценарию. Кластеров и крупных вспышек болезни у нас, к счастью, пока нет. И мы делаем все, чтобы они не возникли. Для координации деятельности создан оперативный штаб.

Он обрабатывает текущие данные относительно коронавируса и дает аналитические выводы, которые будут основой для принятия решений на уровне страны", - сказал премьер.

Напомним, для избежания распространения коронавируса Шмыгаль призвал граждан воздержаться от поездок между городами Украины.