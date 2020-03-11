Украинских туристов в Египте отправили на карантин

По данным министерства, на карантин отправили украинцев, которые отдыхали в отелях Reef Oasis Beach Resort и Sentido Reef Oasis Senses Resort.

В Египте из-за вспышки коронавируса поместили в карантин украинских туристов, которые отдыхали на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства инфраструктуры в Facebook.

"Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение им, наши туристы смогут вернуться домой", - пояснили в МИУ.

В ведомстве просят отдыхающих сохранять спокойствие и быть на связи с турагентами и представителями МИД для получения актуальной информации об обратных рейсах.