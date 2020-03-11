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События Сегодня, 12:3043
Въезд иностранцам из 9 европейских стран запретила Турция

Так, с 8 часов субботы, 14 марта, был запрещен въезд гражданам Германии, Испании, Франции, Австрии, Норвегии, Дании, Швеции, Бельгии и Нидерландов.

 

Запрет также распространяется на иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали вышеназванные страны.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подписал директиву о запрете въезда иностранцам из 9 европейских стран из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Турции.

 

Отмечается, что запрет будет действовать на всех пограничных контрольно-пропускных пунктах до 17 апреля. Ограничения также были введены для кораблей, прибывающие в порты Турции. Судна обязали сообщать о последних 10 портах пребывания.

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Теги: news, новости, Украина, Турция, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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