Авиасообщение с Украиной закроет Австрия

Также, выступая на заседании Национального совета Австрии, Курц сообщил о запрете въезда в страну иностранцам с Украины, России, Великобритании и Нидерландов.

Ограничения вводятся в рамках дополнительных мероприятий по борьбе с коронавирусом.

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о прекращении авиасообщения с Украиной, Россией, Британией и Нидерландами из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Orf.



Отмечается, что запрет въезда гражданам Украины в Австрию будет введен с полуночи вторника, 17 марта.

Кроме того, со вторника в стране прекратят работу все рестораны, а также закроются детские и спортивные площадки. Продолжат работать только продуктовые и табачные магазины, а также аптеки.