СМИ заметили Яценюка в клинике "Борис" с болезненным видом

Бывшего премье-министра Украины Арсения Яценюка заметили в медицинской маске в киевской клинике "Борис". Политик выглядел обессиленным, а выходить из машины ему помогали охранники.

"На переднем пассажирском сидении находился бывший премьер. Он долго собирался с силами, чтобы выйти из салона", - говорится в сообщении.

Охранники помогали экс-премьеру дойти до входной двери, поддерживая его за руки. Они также были в медицинских масках.

Уточним, что официально о состоянии Яценюка пока ничего неизвестно, также как и какие-либо детали инцидента.