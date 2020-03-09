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События Сегодня, 13:440
От Минздрава украинцам начала приходить массовая смс-рассылка

"В связи с вероятностью распространения Covid-19,Минздрав Украины рекомендует: по возможности оставаться дома; дезинфицировать руки и ограничить контакты; в случае плохого самочувствия – обратиться к врачу; воздержаться от поездок за границу; мыть/дезинфицировать руки", - говорится в сообщении.


Украинцы начали получать от Министерства здравоохранения СМС-рассылку о том, как бороться с коронавирусом Covid-19. Также уведомление содержит советы, связанные с личной гигиеной.
Также в СМС-уведомлении говорится, что транспорт работает в штатном режиме, а "Укрпочта" разносит пенсии и денежные выплаты по обычному графику.
Сообщает "Страна".

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