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События Сегодня, 14:3154
Международные пассажирские перевозки прекращает УЗ

Внутреннее железнодорожное пассажирское сообщение сейчас осуществляется в штатном режиме согласно графику.

 

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что публичное акционерное общество "Укрзализныця" прекращает международные пассажирские железнодорожные перевозки с 17 марта (в ночь с 16 на 17) до завершения периода карантина, вызванного вспышкой острой респираторной болезни COVID-19, или до принятия соответствующих постановлений правительства. Об этом глава МИУ написал в своем Facebook.

"Международные железнодорожные грузовые перевозки, согласно решению правительства, продолжаются. Укрзализныця постоянно принимает меры по противодействию занесению и распространению в Украине нового коронавируса. В частности, осуществляется регулярная влажная уборка и дезинфекция вокзальных помещений, пассажирских вагонов в пути следования и в пунктах оборота", - отметил Криклий.


По его словам, каждый час проводится дополнительная дезинфекция в местах наибольшей концентрации пассажиров. Также обеспечено выделение, оборудование и надлежащее состояние санитарных тупиков для проведения карантинных мероприятий на случай эпидемических осложнений в поездах; проведены инструктажи членов поездных бригад по вопросам выявления и профилактики заболеваний; на вокзалах обустраиваются помещения для временной изоляции больных с признаками инфекции.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, УЗ, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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