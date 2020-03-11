 

Что предлагают в Украине из-за коронавируса: закрыть общепиты и ограничить поездки по стране

События Сегодня, 17:1850
Что предлагают в Украине из-за коронавируса: закрыть общепиты и ограничить поездки по стране

Украинцев по SMS просят оставаться дома

 

Минздрав рассылает украинцам SMS-сообщения с рекомендациями из-за коронавируса. В частности, граждан просят по возможности оставаться дома, ограничить контакты, дезинфицировать руки, воздержаться от поездок за границу.
Кроме того, отмечается, что транспорт работает в обычном режиме, а пенсии и другие выплаты "Укрпочта" доставляет в обычном режиме.

 

В Минздраве предлагают закрыть общепиты
Министерство здравоохранения разрабатывает законопроект о противодействии коронавирусу. В частности, в данном документе предлагается рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса.
"Опыт зарубежных стран показывает, что закрытие заведений общественного питания - действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам надо действовать на опережение, четко и решительно", - отметил глава Минздрава Илья Емец.

 

Шмыгаль призвал воздержаться от поездок по стране
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вечером 14 марта записал видеообращение, в котором призвал украинцев воздержаться от поездок не только за границу, но и между городами Украины.
При этом он отметил, что ситуация с коронавирусом в Украине развивается по умеренному сценарию.
"Кластеров и крупных вспышек болезни у нас, к счастью, пока нет. И мы делаем все, чтобы они не возникли", - заявил он.

 

Аваков не исключает более жестких ограничений в Украине из-за коронавируса
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ограничительные меры в Украине из-за коронавируса могут ужесточить. В частности, он отметил, что президент и правительство уже приняли несколько резких ограничительных мер и это было своевременно и правильно.
"Возможно, даже немного страхуясь. Так надо, и, вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", - заявил он.

 

Карантин в Украине: какие ограничения действуют сейчас
С 12 марта по 3 апреля в Украине закрыты все школы, детсады, университеты. Также не работают театры и кино, запрещенны массовые мероприятия (более 200 человек). Кроме того, в Черновцах и Радомышле введен режим ЧС регионального уровня - закрыты рынки, ограничено движение общественного транспорта.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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