 

Шмыгаль заявил что учреждениям здравоохранения передадут 10 млн медицинских масок

События Сегодня, 19:0851
Шмыгаль заявил что учреждениям здравоохранения передадут 10 млн медицинских масок

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что в понедельник, 16 марта, в учреждения здравоохранения по всей Украине передадут 10 млн медицинских масок ввиду пандемии коронавируса.

 

Об этом он написал в своем Telegram.
По словам главы правительства, он лично проверил областные медицинские склады.
"10 миллионов медицинских масок завтра передадим в учреждения здравоохранения по всей Украине! Сегодня лично проверил областные медицинские склады, совместно с главным государственным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко. На складах порядок", - заверил премьер.

 

По его словам, ситуация на складах следующая:
Маски - 10 млн штук
Аппараты для искусственной вентиляции легких портативные - 69 шт.
Пульсоксиметры - 1350 ед.
Дыхательный аппарат ручной силиконовый - 1180 ед.
Насос инфузионный - 1330 ед.
Концентратор кислородный - 34 ед.
Шмыгаль подчеркнул, что у Украины есть предварительные договоренности с международными партнерами о поставках в страну миллионов масок и необходимого оборудования.
"Продолжаем активно работать с производителями, поставщиками и продавцами масок и других средств индивидуальной защиты с целью нормализации ситуации в сетях аптек. Есть предварительные договоренности с международными партнерами о поставках в Украину миллионов масок и необходимого оборудования", - указано в сообщении.

 

Напомним, в Херсоне 14 марта пресекли попытку незаконной перевозки за границу средств индивидуальной защиты, которые запрещено экспортировать. В частности, речь идет о респираторных масках.

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Теги: news, новости, Украина, Шмыгаль, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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