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События Вчера, 22:0869
Все заведения торговли, кроме аптек и продуктовых магазинов закроют во Львове

Во Львове с понедельника, 16 марта, закрывают все торговые заведения для предотвращения распространения коронавируса на территории города.

 

По его словам, будет закрыто все, кроме продуктовых, аптек и заправок.
"Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже", - отметил Садовой.
Напомним, во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали четырех человек. У них отобрали биоматериал и отправили на исследование в Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Львова Андрея Садового в Facebook.

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