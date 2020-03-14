Все заведения торговли, кроме аптек и продуктовых магазинов закроют во Львове

Во Львове с понедельника, 16 марта, закрывают все торговые заведения для предотвращения распространения коронавируса на территории города.

По его словам, будет закрыто все, кроме продуктовых, аптек и заправок.

"Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже", - отметил Садовой.

Напомним, во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали четырех человек. У них отобрали биоматериал и отправили на исследование в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Львова Андрея Садового в Facebook.