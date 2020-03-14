Коронавирус у эвакуированных из Италии украинцев не обнаружили - Минздрав

Отмечается, что в аэропорту "Борисполь" провели экспресс-тест на COVID-19 123 эвакуированным из Италии.

Все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружили.

В эвакуированных из Италии украинцев не обнаружен коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Министерства здравохранения.

Итальянские медики совершили медицинский осмотр пассажиров до посадки в самолет. Было осуществлено также температурный скрининг. Непосредственно во время посадки на борт украинские медики также замеряли эвакуированным температуру тела. У всех пассажиров она была в норме. Медики Центра медицины катастроф в течение всего полета проводили медико-санитарный надзор.

После прибытия самолета в Украину в аэропорту Борисполь врачи-эпидемиологи сделали быстрый тест на COVID-19.

Все эвакуированные обязались осуществить 14-дневную самоизоляцию (на время возможного инкубационного периода).