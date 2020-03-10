У двух украинцев в Польше подтвердили коронавирус

По словам пресс-секретаря воеводы Силезского воеводства Алины Кухажевской, один из украинцев приехал в Польшу из Германии, а второй - из Украины.

В двух польских городах Цешин и Тыхы подтвердили заражение коронавирусом COVID-19 у двух граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Wprost.

"Пациент с инфекционной больницы в Цешине изолирован в домашних условиях. Его состояние нормальное, он вернулся из Германии. Второй пациент, который находится в больнице в городе Тыхы, приехал из Украины и там, вероятно, был источник заражения", - заявила Кухажевская.