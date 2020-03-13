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События Вчера, 20:4172
Условия преодоления эпидемии назвала ВОЗ

По его словам, подход должен быть всесторонним. Не только тестирование, не только отслеживание контактов, не только карантин, не только социальная дистанция.
У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утверждают, что активное тестирование, отслеживание контактов, карантин и социальная дистанция поможет странам побороть новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщил генеральный директор Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга организации, передает РБК-Украина.

 

"Опыт Китая, Южной Кореи, Сингапура и других стран доказывает, что агрессивное тестирование, отслеживание контактов и мобилизация населения останавливает инфекцию", - говорит глава ВОЗ.
Он отмечает, что сейчас эпицентром эпидемии стала Европа, и теперь каждый день фиксируется больше случаев, чем в Китае на пике эпидемии.
Глава ВОЗ заявил, что организация выделила средства спецзащиты 56 странам и послала 1,5 миллионов тестов 120 странам.

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Теги: news, новости, ВОЗ, пандемия, 7dniv, 7dnivinfo  
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