Полиция будет контролировать общественный транспорт - карантин в Украине

Ограничить движение общественного транспорта в Украине сейчас необходимо для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По его словам, контролировать все транспортные ограничения будет полиция.

"У нас есть для этого все рычаги. Мы предупреждаем всех владельцев пассажирских перевозок, они обязаны работать по закону", - сказал замминистра.

Он также добавил, что надеется, что все граждане в государстве будут прислушиваться и останутся на самоизоляции.