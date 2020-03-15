"Укрпочта" может начать доставлять лекарства - коронавирус

"Укрпочта" в карантиниий период из-за коронавируса возможно будет доставлять не только пенсии, но и медицинские лекарства. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Крыклий, сообщает РБК-Украина.

Как он отметил, на заседании Кабмина было принято решение о разработке постановления, которе позволит в экспериментальных режиме осуществлять доставку лекарств с помощью "Укрпочты".

"Приняли вчера на на заседании Кабмина решение, которое нам поручает разработать постановление, которое позволит нам в экспериментальном режиме осуществлять доставку лекарств с помощью "Укрпочты", - заявил он.

Министр добавил, что "Укрпочта" может начать доставлять лекарства и медицинские средства в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что "Укрпочта" работает в обычном режиме, даже в тех городах, где закрываются другия учреждения в связи с карантином из-за коронавируса, но введены некоторые изменения.