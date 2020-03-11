В связи с коронавирусом в Украине метрополитен в Днепре перестанет работать сегодня с 15:00. Об этом на брифинге заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, графики закрытия метрополитенов согласовывали местные власти.
"У нас с 17 марта перестает работать метро. Тут городские головы отдельные графики согласовали. Например, в Киеве сегодня в 23:00 метрополитен перестанет работать, город Днепр - в 15:00, Харьков - в 20:00", - отметил Криклий.
Стало известно, когда на карантин закроют метро в Днепре
В связи с коронавирусом в Украине метрополитен в Днепре перестанет работать сегодня с 15:00. Об этом на брифинге заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент РБК-Украина.
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