Продление карантина из-за коронавируса допустил Минздрав

Ляшко отметил, что карантин продлится с учетом эпидемической ситуации у соседей, в странах Европейского союза и на территории Украины.

Украинская власть не исключает введения мер реагирования в случае массового распространения коронавируса на территории Украины. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

"Все меры, которые мы делаем, сегодня мы делаем с превентивной целью. В то же время мы не исключаем введения мер реагирования в случае массового распространения заболеваемости на территории Украины", - отметил он.

Он добавил, что Минздрав будет исходить из позиции в Кабинет министров ближе к дате завершения действующего срока карантина.

Напомним, президент Института Роберта Коха, который входит в систему здравоохранения Германии, заявил, что пандемия коронавируса в мире может продолжаться в течение двух лет. По его прогнозу, в конечном итоге от 60 до 70% населения планеты будет заражено, выздоровеет и получит иммунитет.