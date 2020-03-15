 

Во время карантина в Мукачевской епархии стартует экстренный благотворительный проект для пожилых людей

События Сегодня, 18:5365
Во время карантина в Мукачевской епархии стартует экстренный благотворительный проект для пожилых людей

По благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора, по инициативе председателя Епархиального молодежного отдела архимандрита Агапита (Шпиняк) в рамках введения карантина стартует новый экстренный благотворительный проект "Лекарства для души и тела - позаботимся о безопасности пожилых людей".

 

В ходе проекта организуются группы волонтеров, которые бы смогли обеспечить экспресс-доставку продуктов и лекарств в адресату.

Для пожилых людей будут доставляться лекарства и продукты питания а также при необходимости священнослужитель сможет исповедовать и причастить Святых Христовых Таин.

 

Пошаговый план:
Шаг №1: Формирование списка пенсионеров. Ждем сообщение от вас (речь идет про Мукачевскую епархию).
Крок№2: Проинформировать и получить согласие от пенсионера или человека с ограниченными возможностями.
Крок№3. Написать или позвонить к руководителю проекта архим. Агапита 0968724567
или координатора 0971124292 Марселина.

В это время нужно усиленно молиться Богу и всем сердцем верить - все будет хорошо.

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Теги: news, новости, Украина, епархия, благотворительность, карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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