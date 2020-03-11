 

Суд избрал меру пресечения Левину - дело Гандзюк

События Сегодня, 19:5635
Суд избрал меру пресечения Левину - дело Гандзюк

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

 

Печерский районный суд города Киева арестовал подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина до 2 апреля. Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.
Левина арестовали до 2 апреля без альтернативы залога.
Напомним, 16 марта была завершена экстрадиция Алексея Левина, которого подозревают в организации нападения на Екатерину Гандзюк, из Болгарии. Сотрудниками Нацбюро Интерпола в установленном порядке он был доставлен и передан сотрудникам Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора.
Кроме того, на прошлой неделе апелляционный суд болгарского Бургаса вынес окончательное решение об экстрадиции Левина. В частности, суд отклонил все доводы стороны защиты, которая пыталась обжаловать экстрадицию фигуранта резонансного дела.

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