Более двух лет продлится пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.

Сейчас, по данным института, в Германии подтверждено 6012 случаев заражения коронавирусом и 13 смертельных исходов. Университет Джона Хопкинса, в свою очередь, сообщает о 7,2 тысячи случаев заражения и 17 скончавшихся.

"Пандемия развивается волнами. Это мы знаем, это точно так. Но насколько быстры эти волны? И когда эта пандемия инфицирует прогнозируемые 60-70 процентов населения планеты? Это может длиться годами. Мы исходим из двух лет", — сказал Вилер на пресс-конференции.

По его словам, будет полезным появление вакцины или любая "интервенция" в ход пандемии.

"Чем раньше будет вакцина, тем раньше можно будет ограничить эту пандемию. Но даже когда будет вакцина, это не значит, что все будут вакцинированы, что будет связано с количеством вакцины", — добавил глава Института Коха.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. По всему миру заразились уже более 160 тысяч человек в более чем 150 странах, большинство выздоровели, но свыше шести тысяч скончались.