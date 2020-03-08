Первую смерть из-за коронавируса зафиксировали в Молдове

Также глава Минздрава Виорика Думбрэвяну сообщила, что пациентка умерла сегодня ночью.

В Молдове зафиксировали первую смерть из-за коронавируса. Умерла 61-летняя женщина, которая заразилась в Италии, сообщает Sputnik Moldova.

"Сегодня ночью умерла вторая пациентка, которая лечилась в Республиканской клинической больнице. Ей 61 год. У нее были и другие хронические заболевания", - сказала Думбрэвяну.

Как сообщается, больная пробыла неделю в селе после того, как вернулась из Италии. Сейчас в том же населенном пункте введен карантин, а большое число местных жителей находится под наблюдением медиков.

Отметим, в Молдове зафиксировано 30 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, парламент Молдовы одобрил введение чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса.