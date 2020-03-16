Продажу наличной валюты прекратил ПриватБанк

Как отметили в пресс-службе, наличную валюту в кассах "ПриватБанка" без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.

Государственный "ПриватБанк" с 18 марта прекратил продажу наличной валюты в кассах до восстановления возобновления поставок наличности из-за границы. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно сообщению, с 18 марта ПриватБанк будет проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.

"Приоритет онлайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий против коронавируса и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа", - говорится в сообщении.