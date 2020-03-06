Продажу билетов на нерегулярные рейсы из ЕС открыла украинская авиакомпания

По словам Кулебы, сегодня SkyUp открыла продажу билетов на нерегулярные рейсы по льготной цене из Парижа, Аликанте, Берлина, Вены, Варшавы, Праги, Тбилиси, Лиссабона, Мюнхена, Неаполя, Франкфурта, Праги, Таллина, Цюриха, Стамбула, Барселоны и Лондона.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines открыла продажу билетов на нерегулярные рейсы из стран Европейского союза для эвакуации украинцев, которые оказались заблокированными из-за мер противодействия коронавирусу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook.

"Это еще один инструмент возврата украинцев из-за границы. Идите на сайт авиакомпании и берите билеты. Мы же работаем дальше для решения остальных проблем наших людей, которые застряли по всему миру", - заявил он.