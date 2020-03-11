Сильное землетрясение произошло в США

По данным Геологической службы Соединенных Штатов, землетрясение произошло около 7:09 по местному времени и было сосредоточено примерно в 10 милях к западу от Солт-Лейк-Сити и совсем недалеко от города Магна.



В американском штате Юта утром 18 марта произошло мощное землетрясение магнитудой 5,7 баллов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Отмечается, что в настоящее время информация о жертвах или пострадавших в результате землетрясения не поступала, однако известно, что в некоторых районах были зафиксированы перебои с электроснабжением.

Напомним, ночью 17 марта на юге Италии произошло землетрясение магнитудой 3,9. Небольшое землетрясение, эпицентр которого залегал в Тирренском море на глубине 33 км, было зафиксировано около 2 часов ночи. Сейсмологи зафиксировали более десяти подземных толчков.