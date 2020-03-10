 

Женщина в Черновцах умерла не от коронавируса, - медики

События Сегодня, 18:3640
Женщина в Черновцах умерла не от коронавируса, - медики

По ее словам, 33-летняя женщина имела сложную патологию нервной и эндокринной системы, а также поражение легких, но без легочной недостаточности.

 

Жительница Черновицкой области, у которой после смерти подтвердили наличие коронавируса, умерла не от него. Об этом заявила заместитель главного врача по лечебной работе Черновицкой областной клинической больницы Ольга Снигуряк, передает Facebook местной ОГА.
"Причина смерти - судорожный синдром на фоне отека головного мозга и, не исключено, кровоизлияние в мозг. Пациентку доставили в наше отделение, потому что она имела несколько повышенную температуру, а ее муж недавно вернулся из Италии. Считаем, что коронавирус в этой ситуации был сопутствующей патологией, к летальному исходу привел не он", - объяснила Снигуряк.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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